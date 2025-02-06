На таможне "Шелковый путь" выявлены поддельные акцизные марки на алкоголь

18:57

На таможенном пункте "Шелковый путь" Бакинского главного таможенного управления был проведен досмотр грузов из Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Отмечается, что в ходе проверки было обнаружено и изъято 500 тыс. единиц поддельных акцизных марок для алкогольных напитков, в том числе 30 тыс. ед. для литровых бутылок, 125 тыс. - для бутылок объемом 0,75 литра, 55 тыс. - для бутылок объемом 0,5 литра, 290 тыс. - для бутылок в 0,25 литра.

Кроме этого, изъято 49,9 тыс. акцизных знаков (QR-кодов).