О нас

На таможне "Шелковый путь" выявлены поддельные акцизные марки на алкоголь

На таможне "Шелковый путь" выявлены поддельные акцизные марки на алкоголь 18:57
Происшествия
6 февраля 2025 г. 19:12
На таможне Шелковый путь выявлены поддельные акцизные марки на алкоголь

На таможенном пункте "Шелковый путь" Бакинского главного таможенного управления был проведен досмотр грузов из Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Отмечается, что в ходе проверки было обнаружено и изъято 500 тыс. единиц поддельных акцизных марок для алкогольных напитков, в том числе 30 тыс. ед. для литровых бутылок, 125 тыс. - для бутылок объемом 0,75 литра, 55 тыс. - для бутылок объемом 0,5 литра, 290 тыс. - для бутылок в 0,25 литра.

Кроме этого, изъято 49,9 тыс. акцизных знаков (QR-кодов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “İpək yolu” gömrük postunda saxta aksiz markası və nişanlar aşkar edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi