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    На "Сыныг Керпю" произошла массовая драка, избит сотрудник таможни

    По факту ведется расследование

    Газах. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Газахском районе избит работник Государственного таможенного комитета (ГТК).

    Как сообщает западное бюро Report, сегодня вечером завязался спор между диспетчером таможенно-пропускного пункта "Сыныг Керпю", жителем газахского села Икинджи Шихлы Рашадом Гамид оглу Мусаевым 1986 г.р. и гражданином Грузии. Позже спор перерос в драку.

    Был также избит подоспевший на помощь брату-таможеннику Турал Мусаев 1982 г.р. Оба брата получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в Газахскую центральную районную больницу, где пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и поместили в отделение травматологии.

    Как заявили в больнице, состояние Рашада и Турала Мусаевых расценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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