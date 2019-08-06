На свадьбе в Габале отравились 75 человек

После свадебного торжества, проведенного в селе Заргарли Габалинского района, в центральную районную больницу обратились 75 человек.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения Азербайджана, среди обратившихся в больницу 16 женщин, 7 детей, 52 мужчин. Всем обратившимся с подозрением на отравление в Габалинской центральной районной больнице оказана необходимая медпомощь.

Ночью к двум часам в больнице было 6 человек. Ближе к утру четверо из них были отпущены. В настоящее время в больнице остаются 2 человека.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы и Агентство продбезопасности. Больница работает в усиленном режиме.