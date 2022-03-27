На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший

На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавшие.
По сообщению Южного центра Report, инцидент произошел минувшей ночью в одном из домов торжеств в Астаре.
Так, Сафарли Нейматулла Натиг оглу, 1994 года рождения, получил ранение тупым предметом в область головы. Как выяснилось впоследствии, удар нанес его двоюродный брат.
Оба являются жителями села Шихакаран Лянкяранского района. Конфликт разгорелся на свадьбе родственников.
Н.Сафарли доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.