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На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший

На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавшие.
Происшествия
27 марта 2022 г. 10:19
На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший

На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавшие.

По сообщению Южного центра Report, инцидент произошел минувшей ночью в одном из домов торжеств в Астаре.

Так, Сафарли Нейматулла Натиг оглу, 1994 года рождения, получил ранение тупым предметом в область головы. Как выяснилось впоследствии, удар нанес его двоюродный брат.

Оба являются жителями села Шихакаран Лянкяранского района. Конфликт разгорелся на свадьбе родственников.

Н.Сафарли доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Astarada toyda dava düşüb, xəsarət alan var

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