На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший

На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший

На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавшие.

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На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавшие. По сообщению Южного центра Report, инцидент произошел минувшей ночью в одном из домов торжеств в Астаре. Так, Сафарли Нейматулла Натиг оглу, 1994 года рождения, получил ранение тупым предметом в область головы. Как выяснилось впоследствии, удар нанес его двоюродный брат. Оба являются жителями села Шихакаран Лянкяранского района. Конфликт разгорелся на свадьбе родственников. Н.Сафарли доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram