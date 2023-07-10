На свадьбе в Агджабеди произошло массовое отравление

На свадьбе в Агджабеди произошло массовое отравление.

В Агджабединском районе 9 июля с 15:33 в отделение скорой помощи подведомственной TƏBİB Агджабединской районной центральной больницы с подозрением на пищевое отравление поступило 34 человека (включая 11 детей).



Об этом Report сообщили в TƏBİB.



Сообщается, что у них диагностировано пищевое отравление и каждому оказана необходимая медицинская помощь.



"После необходимого медицинского обследования и процедур, проведенных с 9 июля, 33 обратившихся были выписаны домой на амбулаторное лечение в связи с отсутствием необходимости в стационарном лечении. В настоящее время в отделении скорой медицинской помощи продолжается лечение одного человека, находящегося в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

10:36

На свадьбе в Агджабеди произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 9 июля в селе Ренджберлер.

В Агджабединскую районную центральную больницу с отравлением поступили 34 человека. 33 из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, лечение Р.Алиевой 2007 г.р. продолжается.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих учреждений приступили к расследованию причин инцидента.