На свадьбе в Имишли произошла драка, один человек избит

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На свадьбе в Имишлинском районе во время драки пострадал один человек.

Как передает Аранское бюро Report, драка произошла сегодня вечером на свадьбе в селе Халфали.

Житель села Мамедов Рамиль Юсиф оглы 1977 года рождения, пытаясь разнять участвующих в драке лиц, был избит и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сообщается, что Р.Мамедов был избит со стороны братьев Рауфа, Мирзахана, Заура и Рушаддина Мирзаевых.

По факту ведется расследование.