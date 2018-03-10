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    На свадьбе в Имишли произошла драка, один человек избит

    Избитый мужчина хотел разнять участвующих в драке лиц

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На свадьбе в Имишлинском районе во время драки пострадал один человек.

    Как передает Аранское бюро Report, драка произошла сегодня вечером на свадьбе в селе Халфали.

    Житель села Мамедов Рамиль Юсиф оглы 1977 года рождения, пытаясь разнять участвующих в драке лиц, был избит и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    Сообщается, что Р.Мамедов был избит со стороны братьев Рауфа, Мирзахана, Заура и Рушаддина Мирзаевых.

    По факту ведется расследование.

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