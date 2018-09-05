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    На свадьбе в Агджебеди произошло убийство

    ​Совершивший убийство задержан

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На свадьбе в Агджебединском районе произошло убийство.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 4 сентября в одном из доме торжеств в городе Агджебеди житель города Гурбан Гурбанзаде на почве конфликта нанес ножевое ранение своему земляку Зауру Садыгову. З.Садыгов скончался по дороге в больницу.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    В результате незамедлительных следственных и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, Г.Гурбанзаде был задержан.

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