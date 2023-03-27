На судебном заседании не обеспечено участие Нурланы Алиевой, в отношении которой вынесено решение о приводе

На судебном заседании по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям не обеспечено участие бывшего ректора БСУ Нурланы

На судебном заседании по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям не обеспечено участие бывшего ректора БСУ Нурланы Алиевой, в отношении которой вынесено решение о принудительном доставлении в суд.

Как сообщает Report, об этом объявлено на заседании под председательством судьи Али Мамедова.

Было отмечено, что на процессе по делу Динара Алиева была признана гражданским истцом.

Ответчиком по иску является Д. Алиева.

Следующее заседание назначено на 3 апреля.