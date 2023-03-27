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На судебном заседании не обеспечено участие Нурланы Алиевой, в отношении которой вынесено решение о приводе

На судебном заседании не обеспечено участие Нурланы Алиевой, в отношении которой вынесено решение о приводе На судебном заседании по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям не обеспечено участие бывшего ректора БСУ Нурланы
Происшествия
27 марта 2023 г. 12:13
На судебном заседании не обеспечено участие Нурланы Алиевой, в отношении которой вынесено решение о приводе

На судебном заседании по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям не обеспечено участие бывшего ректора БСУ Нурланы Алиевой, в отношении которой вынесено решение о принудительном доставлении в суд.

Как сообщает Report, об этом объявлено на заседании под председательством судьи Али Мамедова.

Было отмечено, что на процессе по делу Динара Алиева была признана гражданским истцом.

Ответчиком по иску является Д. Алиева.

Следующее заседание назначено на 3 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Barəsində məcburi gətirilmə qərarı çıxarılmış Nurlana Əliyevanın məhkəmədə iştirakı təmin olunmayıb

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