Оглашены показания об убийствах и взятии в заложники мирных жителей Азербайджана вооруженными силами Армении - СУД

20 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала обвиняемый Д. Ишханян обратился с просьбой об изучении в суде двух дополнительных материалов в качестве доказательств.

Председательствующий на суде З. Агаев заявил, что если указанные материалы будут представлены суду самим обвиняемым или его адвокатом, то они будут рассмотрены для изучения в качестве доказательств.

Д. Ишханян сказал, что хотел бы встретиться со своим адвокатом конфиденциально во время перерыва для обсуждения этого вопроса. Председательствующий судья согласился с этим.

Обвиняемый Д. Бабаян также попросил о приобщении к уголовному делу документов, относящихся к нескольким эпизодам и их изучении в качестве доказательств.

Председательствующий на суде сообщил обвиняемому, что вопрос об изучении будет рассмотрен после представления суду документов, относящихся к указанным эпизодам.

Обвиняемый А. Гукасян выступил с заявлением, в котором выразил свою общую позицию по изученным документам, а также свое несогласие с некоторыми из них и изложенными в них подробностями.

Затем были оглашены показания потерпевших, не явившихся на судебное заседание по уважительной причине и обратившихся в суд по этому поводу.

Согласно оглашенному заявлению, потерпевший Шакир Албалыев заявил, что был призван на военную службу в июне 1992 года. Его дом и имущество находились в селе Даг Тумас Джебраильского района. 25 августа 1993 года вооруженные силы Армении окружили батальон, где он служил, открыв интенсивный огонь. Накануне этого дня вооруженные силы Армении оккупировали и сожгли ряд сел Джебраильского района, в том числе село Даг Тумас, где проживал он сам, и село Пирасад, где проживали его родители.

Находясь вместе с Мушвигом, Алмамедом, Мазахиром Мамедовым, Мазахиром Джебраиловым и несколькими другими людьми, чьи имена он не помнил, в селе Даг Тумас они увидели перед своими домами тела Алиева Мухаммеда Гуммет оглу и пожилой женщины по имени Бановша, расстрелянных вооруженными силами Армении.

Ш. Албалыев был захвачен вооруженными силами Армении 26 августа близ села Софулу Джебраильского района. В плену он был избит и подвергнут жестоким пыткам. 28 августа 1993 года он бежал из плена.

Согласно оглашенному показанию потерпевшего Эльшана Нухиева, 2 июля 1993 года, когда он находился в доме своего деда в селе Горазыллы Физулинского района, его отец Ариф, мать Мехмер, брат Ровшан, дядя Вагиф, жена дяди Раиса, дочери Севиль, Севда, дядя Балай, дядя Маркс и бабушки Тамаша и Мая были взяты в заложники армянскими вооруженными силами и доставлены в Ходжавендский район, а затем в детскую больницу города Ханкенди. В тот же день его отца Арифа, дядю Вагифа, Балая и дядю Маркса доставили в Шушинскую тюрьму. Кроме них, в городе Ханкенди были задержаны также несколько человек из Лачинского, Абшеронского и Кяльбаджарского районов.

Кроме того, в Ханкендинской городской детской больнице лицо по имени Камо, а также другие армянские охранники подвергали их различным видам пыток. Проведя там 4 месяца и 5 дней, они были освобождены из плена в селе Гервенд Агдамского района в начале ноября 1993 года.

Примерно через месяц освободили мать Мехмер. Отца Арифа освободили раньше. От отца они узнали, что их дядя Вагиф в плену регулярно подвергался избиениям и умер в результате жестоких пыток.

Согласно другому показанию, Мехрибан Керимова, допрошенная в качестве правопреемницы потерпевшего лица, рассказала, что 8 апреля 1992 года вооруженные силы Армении напали на село Агдабан Кяльбаджарского района, где она проживала, преднамеренно убив множество людей и причинив нескольким людям различные тяжкие телесные повреждения. Они взяли ее в заложники, отца Совета Керимова, учительницу азербайджанского языка и литературы Севиндж Гулиеву и ее детей Зульфию Гулиеву и Самира Гулиева. В тот же день они застрелили ее мать Гемер из автомата.

Военнослужащие вооруженных сил Армении сожгли дома в селе, не обращая внимания на то, были ли они жилыми или нет, расстреляли мирных жителей, которых встречали на дороге.

Вместе с отцом они стали свидетелями этого зверства и видели, как перед их глазами зверски убивали их односельчан.

М. Керимова сообщила, что по пути следования видела, как армянские военнослужащие грабили дома, похищали ценные вещи и домашних животных.

В своих показаниях она также указала, что после того, как их взяли в плен, их отвели в дом пожилой женщины, расположенный в центре села. Когда она вошла в дом, то увидела лежащую на полу девочку по имени Ульвия, примерно шести лет. Позже выяснилось, что Ульвия была убита вместе со своим отцом Джамалом - армяне выстрелили в них, когда отец нес дочь на спине. А жителя по имени Турал со связанными руками подвели к стогу сена. Там армяне выстрелили ему в спину из автомата, а затем подожгли сено вместе с телом Турала, и он сгорел заживо.

Позднее женщина узнала, что мать Турала также была убита выстрелом из автомата в рот.

В своих показаниях потерпевшая также сообщила, что во время атаки армяне заживо сожгли ее дядю, внука Ашыга Шемшира - Гулу Шабер оглу Гурбанова.

Другие родственники Ашыга Шемшира - Бекир, Зейнаб, Гулу, Гара и другие тоже были убиты армянами, а некоторые из них – сожжены заживо у себя дома с членами семьи.

М. Керимова была освобождена из плена спустя месяц.

Согласно другому опубликованному показанию, правопреемник пострадавшего Бехрама Ибрагимова - Сакит Фейзуллаев сообщил, что 7 октября 2020 года он узнал о гибели своего ребенка, который принимал участие в боях в направлении села Суговушан Тартарского района.

Согласно обнародованным показаниям правопреемника пострадавшего Мурада Мамедова - Махира Мамедова, его сын был убит 10 октября 2020 года снайперской пулей, выпущенный вооруженными силами Армении во время боев в направлении села Суговушан Тертерского района.

Согласно показаниям потерпевших - Вугара Сулейманова, Талеха Набиева, Таджеддина Керимова, Айхана Джамалзаде, Вургуна Абилова, Фаига Сафарова и других, они в разное время получили травмы в результате разрывов мин и других боеприпасов.

Также были оглашены показания Набат Багировой, Сальмины Алиевой, Мухаммеда Мамедова, Хикмета Абдуллаева, Валеха Гасанова, Рафаэля Байрамова, Самира Ализаде, Замеддина Гасанова, Али Агаларова, Азера Мамедова, Зияддина Мирзоева, Фуада Ибрагимли, Даянета Алиева, Дильгама Сафарова, Ильгара Фараджева, Урфана Азизова, Юниса Гулиева, Вахида Дадашева, Джейхуна Рзагулиева, Ибрагима Алиева, Ниджара Ализаде, Садыга Ахмедова, Назира Имранзаде, Исака Демирова, Нихада Гулиева и других пострадавших.

Судебное заседание продолжится 23 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.