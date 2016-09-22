На суде жены экс-сотрудника полиции, обвиняемой в мошенничестве, потерпевшие дали показания

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Лейлы Акберовой, обвиняемой в мошенничестве и подделке официальных документов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рагиба Салманова показания дали четверо потерпевших.

Потерпевший Джейхун Тагиев сообщил, что дал Л.Акберовой 9 тыс. манатов для трудоустройства своей жены.

Л.Акберова ответила на вопросы судьи и заявила, что не брала денег у Дж.Тагиева.

При даче показаний потерпевшая Лейла Джафарова сказала, что познакомилась с Л.Акберовой посредством родственницы Анары Мамедовой: "Я отдала ей 3 тыс. манатов, так как она обещала оформить мне пенсию. Теперь я требую возврата этих денег".

Судья сделал предупреждение Л.Джафаровой: "Вы не достигли 62-летнего возраста. Однако хотели незаконно выйти на пенсию и присвоить государственные деньги. Это тоже преступление".

Потерпевшая Айнур Джафарова отметила, что дала Л.Акберовой 3 тыс. манатов под предлогом устройства пенсии для ее матери.

Отметим, что Л.Акберова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и ст. 320.1 (подделка официальных документов) УК. Она является женой бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции Махира Акберова. Л.Акберова обвиняется в присвоении путем мошенничества примерно 150 тыс. манатов.