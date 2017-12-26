На суде зампреда ПНФА показания дал сотрудник таможни

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Газахском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении зампреда ПНФА Гезяль Байрамлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Агарзы Самедова в качестве свидетеля показания дал следователь Товузского таможенного управления Гасан Махмудов.

Затем было отмечено о неявке в суд для дачи показания еще одного сотрудника Товузского таможенного управления. Он прислал в суд телеграмму, в которой отмечал, что болен.

Суд вынес решение о его принудительной доставке в суд.

Очередное заседание суда назначено на 4 января 2018 года.

Согласно официальной информации, в 22 часа 25 мая 2017 года Г.Байрамлы была задержана на контрольно-пропускном пункте Шихлы Газахского района, когда переходила из Грузии на территорию Азербайджана.

Она вела себя подозрительно и этим привлекла внимание таможенников. При осмотре ручного багажа женщины были обнаружены незадекларированные 12 000 долларов США.

Она обвиняется по ст. 206.1 (контрабанда) УК.