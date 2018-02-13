На суде сына бизнесмена дал показания отстраненный от работы следователь - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В продолжении опроса бывший следователь Вугар Аббасов отметил, что Р.Рагимов спустя 20 дней после происшествия добровольно пришел к следствию: "В первый раз он не признавался, но был привлечен к следствию. Мы получили его первоначальное показание. После он признался в совершении происшествия. До тех пор Рагим Рагимов был объявлен в розыск. Потому что руководству было доложено".

В.Аббасов сообщил, что отец Р.Рагимова добровольно пришел в управление и признал, что его сын совершил: "Мы сказали отцу привести сына. 14 ноября объявили в розыск, за 20 дней он пришел. До прихода Рагима с его отцом мы дважды виделись на работе. Во время второй встречи он попросил помочь его сыну. Но мы действовали в интересах следствия. После объявления в розыск к ним домой и в университет ходили оперативники, но не могли его найти".

Р.Рагимов сказал, что после совершения аварии каждый день посещал учебное заведение: "Можете посмотреть мою посещаемость. Один раз пришли оперативники и у меня на глазах увели двух моих друзей для дачи показаний. Но мне никто ничего не сказал".

Очередное заседание суда назначено на 20 февраля.

*** 12:25

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд над Рагимом Рагимовым, обвиняемым в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова в качестве свидетеля выступил бывший следователь Вугар Аббасов.

В.Аббасов сказал, что познакомился с обвиняемым во время следствия уголовного дела: "В момент происшествия я был следователем в Сабаильском районном управлении полиции. Когда я прибыл на место происшествия, на машине не было номеров, они вышли из багажника. Я просил у полицейских, они сказали, что водителя нет. Потом появился некто Амрулла и сообщил, что он совершил аварию ".

Свидетель сообщил, что в ходе следствия Р.Рагимов сам признал преступление.

Отвечая на вопросы, следователь отметил, что информация поступила в управление спустя много времени, после происшествия.

Отметим, что авария произошла 8 ноября в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО Xırdalan Xəz Акифа Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Элтона Алекперова.