На суде по делу советника председателя ПНФА один из потерпевших дал показания

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу советника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тургая Гусейнова показания дал один из потерпевших Магомед Гурбанов. Он отметил, что Мамед Ибрагим не избивал его, а нецензурно оскорбил.

Очередное заседание суда назначено на 1 февраля.

Отметим, что Мамед Ибрагим был арестован 30 сентября в связи с уголовным делом, возбужденным на основании жалобы Микаила Гулиева. Он обвиняется по ст. 221.2 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).