На суде шурина Эмина Милли показания дал сотрудник полиции

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Назима Агабекова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева в качестве свидетеля показания дал сотрудник полиции Наиб Мамедов. Н.Мамедов отметил, что поступила оперативная информации о том, что Н.Агабеков принимает наркотические средства и носит их при себе. На основании этой информации полиция задержала Н.Агабекова. Свидетель заявил, что в ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты наркотики.

Очередной процесс назначен на 29 января.

Отметим, что Н.Агабеков, обвиняемый в торговле наркотическими средствами, является шурином директора Meydan TV Эмина Милли. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку. По официальной информации, у него было обнаружено и изъято 6 г героина.