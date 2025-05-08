О нас

На суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Кяльбаджара Арменией

На суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Кяльбаджара Арменией На продолжившемся в Бакинском военном суде судебном процессе был представлен видеоматериал, отражающий оккупацию Кяльбаджарского района со стороны Армении.
Происшествия
8 мая 2025 г. 16:15
На суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Кяльбаджара Арменией

На продолжившемся в Бакинском военном суде судебном процессе был представлен видеоматериал, отражающий оккупацию Кяльбаджарского района со стороны Армении.

Как сообщает Report, видеоматериал начинается с обсуждения размещения позиций армянских вооруженных сил.

На кадрах видно, как Монте Мелконян несколько раз повторно задает армянским военнослужащим вопросы: "Что мы сегодня сделали?", "Где мы находимся сейчас?", "Где были вчера и что сделали?"

В ответ военный сообщает, что на данный момент они находятся в 20 километрах от Кяльбаджара.

Монте Мелконян на видео говорит, что они начали движение с западной части Агдере, с агдабанского направления, и сейчас дошли до Кяльбаджара. "С присоединением Кяльбаджара к Армении, присоединится весь Карабах, откроется много дорог в Армению. Надеюсь, азеры (азербайджанцы - ред.) поймут и примут, что все кончено", - заявляет в видеоматериале Мелконян, известный по прозвищу "Аво".

Также на кадрах Мелконян, отвечая на вопрос о том, оказали ли азербайджанцы серьезное сопротивление, говорит: "Да, это была крепкая линия. Мы добрались сюда, перекрыв Лачынскую дорогу. Каждый армянин должен понять, что его участие в этом деле крайне важно. Эти территории, как об этом было принято решение в 1988 году, будут присоединены к Армении".

В видеоматериале Мелконян утверждает, что в боях были убиты около 70 азербайджанцев. Кадры содержат изображения тел убитых азербайджанцев.

В видео также зафиксированы кадры вторжения армянских войск в Кяльбаджар и прилегающие села.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Video footage showing occupation of Kalbajar by Armenia played at trial
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Kəlbəcərin Ermənistan tərəfindən işğal olunmasını əks etdirən videomaterial nümayiş etdirilib

Другие новости из категории

Из России в Азербайджан экстрадированы четверо разыскиваемых лиц
Из России в Азербайджан экстрадированы четверо разыскиваемых лиц
8 мая 2025 г. 15:30
В Гяндже 27-летний мужчина погиб в результате падения с высоты
В Гяндже 27-летний мужчина погиб в результате падения с высоты
8 мая 2025 г. 14:42
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в цехе
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в цехе
8 мая 2025 г. 12:52
В Абшеронском районе задержан подозреваемый наркокурьер с 19 кг наркотиков
В Абшеронском районе задержан подозреваемый наркокурьер с 19 кг наркотиков
8 мая 2025 г. 11:37
Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью
Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью
8 мая 2025 г. 10:33
C банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов
C банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов
8 мая 2025 г. 10:20
В Сумгайыте обнаружено оружие и боеприпасы
В Сумгайыте обнаружено оружие и боеприпасы
8 мая 2025 г. 09:26
На территории Гусарского района произошло землетрясение
На территории Гусарского района произошло землетрясение
8 мая 2025 г. 00:51
Пожар в Насиминском районе Баку потушен
Пожар в Насиминском районе Баку потушен
7 мая 2025 г. 21:49
В Джалилабаде автомобиль сбил насмерть 10-летнюю девочку
В Джалилабаде автомобиль сбил насмерть 10-летнюю девочку
7 мая 2025 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi