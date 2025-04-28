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На суде представлены доказательства, подтверждающие указания руководства Армении по оккупации города Шуша

На суде представлены доказательства, подтверждающие указания руководства Армении по оккупации города Шуша Сегодня на очередном судебном процессе в Бакинском военном суде были представлены видеоматериалы, касающиеся оккупации Шушинского района.
Происшествия
28 апреля 2025 г. 14:41
На суде представлены доказательства, подтверждающие указания руководства Армении по оккупации города Шуша

Сегодня на очередном судебном процессе в Бакинском военном суде были представлены видеоматериалы, касающиеся оккупации Шушинского района.

Как сообщает Report, среди этих материалов имели место репортажи, подготовленные армянской стороной в период оккупации.

Одним из представленных доказательств были фрагменты видеоматериалов, отражающих записи генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна по прозвищу "Командос", руководившего операцией по оккупации города Шуша, о процессе оккупации и лицах, участвовавших в ней.

В видеоматериале также рассказывается о всесторонней подготовке к оккупации города Шуша.

Отмечено, что план по оккупации города был одобрен Вазгеном Саркисяном (первый министр обороны Армении - ред.).

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Версия на английском языке Evidence confirming that Armenian political-military leadership ordered occupation of Shusha presented in court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin Şuşanın işğalına göstəriş verməsini təsdiq edən sübutlar tədqiq olunub

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