На суде представлены доказательства, подтверждающие указания руководства Армении по оккупации города Шуша

Сегодня на очередном судебном процессе в Бакинском военном суде были представлены видеоматериалы, касающиеся оккупации Шушинского района.

Сегодня на очередном судебном процессе в Бакинском военном суде были представлены видеоматериалы, касающиеся оккупации Шушинского района.

Как сообщает Report, среди этих материалов имели место репортажи, подготовленные армянской стороной в период оккупации.

Одним из представленных доказательств были фрагменты видеоматериалов, отражающих записи генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна по прозвищу "Командос", руководившего операцией по оккупации города Шуша, о процессе оккупации и лицах, участвовавших в ней.

В видеоматериале также рассказывается о всесторонней подготовке к оккупации города Шуша.

Отмечено, что план по оккупации города был одобрен Вазгеном Саркисяном (первый министр обороны Армении - ред.).