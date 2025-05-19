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На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана В Бакинском военном суде представлен видеоматериал, подтверждающий незаконную деятельность обвиняемого Давита Ишханяна на ранее оккупированных территориях Азербайджана и его участие в боевых действиях.
Происшествия
19 мая 2025 г. 20:25
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана

В Бакинском военном суде в рамках очередного заседания по уголовному делу лиц армянского происхождения представлен видеоматериал, подтверждающий незаконную деятельность обвиняемого Давита Ишханяна на ранее оккупированных территориях Азербайджана и его участие в боевых действиях.

Как сообщает Report, в видеоматериале боевые товарищи и знакомые Ишханяна рассказывают об обвиняемом.

Алик Саргсян подчеркнул, что Ишханян был одним из первых, кто взял в руки оружие, одним из основателей первого отряда добровольцев, а также одним из первых командиров роты и батальона.

"Он выполнил историческую задачу, можно так сказать. Взяв в руки оружие, распространяя идеологию самообороны среди народа, являясь личным примером для всех, он выполнил историческую миссию", - говорит в видео Саргсян про Ишханяна.

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Версия на английском языке David Ishkhanyan's involvement in combat operations in Azerbaijan’s formerly occupied territories proven
Версия на азербайджанском языке Davit İşxanyanın vaxtilə işğalda olmuş ərazilərdəki döyüş əməliyyatlarında iştirakı sübut edilib

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