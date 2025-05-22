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На суде представлен видеоматериал, где Давид Ишханян назвал главной целью объединение Карабаха с Арменией

На суде представлен видеоматериал, где Давид Ишханян назвал главной целью объединение Карабаха с Арменией На суде представлен видеоматериал, где Давид Ишханян назвал главной целью объединение Карабаха с Арменией
Происшествия
22 мая 2025 г. 16:21
На суде представлен видеоматериал, где Давид Ишханян назвал главной целью объединение Карабаха с Арменией

На очередном судебном процессе в Бакинском военном суде по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях, было представлено интервью обвиняемого Давида Ишханяна, данное им в 2016 году телевидению бывшего самопровозглашенного образования.

Как сообщает Report, в видеоматериале Ишханян, отвечая на вопросы журналиста, рассказал о деятельности сторонников "Дашнакцутюн" на территориях Азербайджана:

"Дашнакцутюн" пришел в Карабах в 1990-1991 годах. Основная деятельность, конечно, разворачивалась в прифронтовом регионе. Именно поэтому работа велась в этом направлении. Деятельность "Дашнакцутюн" не ограничивалась лишь поставками оружия в Карабах, существовали как материальные, так и человеческие ресурсы. Еще одним важным моментом был организационный вопрос. "Дашнакцутюн" играл для нас роль щита. Неслучайно, что в 1990-1991 годах и вплоть до 1994 года партия "Дашнакцутюн" проявила активность в армейском строительстве и других областях. В тот период формировались дашнакские представители, бойцы и отряды. В то время и я был одним из них".

Отвечая на вопрос телеведущего о присоединении бывшего самопровозглашенного образования, созданного на территориях Азербайджана, к Армении, Ишханян сказал: "Мое личное мнение таково, что самый правильный путь - это в конечном итоге объединить Карабах с Арменией. Это должно быть нашим основным и конечным результатом. Сейчас мы находимся в переходном периоде. Для меня Карабах и историческая Армения - это одно и то же понятие, я вижу их вместе".

На суде, отвечая на вопросы государственного обвинителя об этом интервью, Ишханян опроверг сказанные в видеоматериале слова о том, что "Дашнакцутюн" оказывал военную поддержку бывшему самопровозглашенному образованию.

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Версия на английском языке David Ishkhanyan calls unification of Karabakh with Armenia his main goal in video footage played at court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə nümayiş olunan videomaterialda David İşxanyan Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini əsas məqsəd adlandırıb

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