На суде представлен видеоматериал, где Давид Ишханян назвал главной целью объединение Карабаха с Арменией

На суде представлен видеоматериал, где Давид Ишханян назвал главной целью объединение Карабаха с Арменией

На очередном судебном процессе в Бакинском военном суде по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях, было представлено интервью обвиняемого Давида Ишханяна, данное им в 2016 году телевидению бывшего самопровозглашенного образования.

Как сообщает Report, в видеоматериале Ишханян, отвечая на вопросы журналиста, рассказал о деятельности сторонников "Дашнакцутюн" на территориях Азербайджана:

"Дашнакцутюн" пришел в Карабах в 1990-1991 годах. Основная деятельность, конечно, разворачивалась в прифронтовом регионе. Именно поэтому работа велась в этом направлении. Деятельность "Дашнакцутюн" не ограничивалась лишь поставками оружия в Карабах, существовали как материальные, так и человеческие ресурсы. Еще одним важным моментом был организационный вопрос. "Дашнакцутюн" играл для нас роль щита. Неслучайно, что в 1990-1991 годах и вплоть до 1994 года партия "Дашнакцутюн" проявила активность в армейском строительстве и других областях. В тот период формировались дашнакские представители, бойцы и отряды. В то время и я был одним из них".

Отвечая на вопрос телеведущего о присоединении бывшего самопровозглашенного образования, созданного на территориях Азербайджана, к Армении, Ишханян сказал: "Мое личное мнение таково, что самый правильный путь - это в конечном итоге объединить Карабах с Арменией. Это должно быть нашим основным и конечным результатом. Сейчас мы находимся в переходном периоде. Для меня Карабах и историческая Армения - это одно и то же понятие, я вижу их вместе".

На суде, отвечая на вопросы государственного обвинителя об этом интервью, Ишханян опроверг сказанные в видеоматериале слова о том, что "Дашнакцутюн" оказывал военную поддержку бывшему самопровозглашенному образованию.