На суде представлен видеоматериал, доказывающий участие Мнацаканяна в оккупации города Шуша

На суде представлен видеоматериал, отражающий участие Мнацаканяна в оккупации города Шуша

На очередном судебном процессе в Бакинском военном суде по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях продемонстрирован видеоматериал с признанием обвиняемого Левона Мнацаканяна в участии в оккупации Арменией города Шуша в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, в видеоматериале Л.Мнацаканян говорит, что во время захвата города Шуша он входил в роту Ашота Гуляна:

"Наша рота действовала с левой стороны от их роты - в направлении крепости Шуша. Наша рота тесно сотрудничала с их ротой. Основной прорыв фронта был в центральной и левой части".

Отвечая на вопрос прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, о видеоматериале, Левон Мнацаканян отрицал слова, сказанные им на данных кадрах.

Отметим, что суд над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении, продолжится 23 мая.