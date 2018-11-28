На суде показания дала экс-замдиректора школы, обвиняемая в даче взятки

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Самиры Аждарзаде, обвиняемой в даче взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

С.Аждарзаде признала себя виновной по предъявленному обвинению.

Она призналась, что брала деньги у учителей в долг, а не в целях трудоустройства.

На суде было объявлено, что С.Аждарзаде вернула учителям их деньги.

Очередное заседание суда назначено на 5 декабря.

Отметим, что С.Аждарзаде было предъявлено обвинение по статье 312.2 (Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) Уголовного кодекса.

Напомним, что С.Аждарзаде занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в средней школе №149 имени Эльчина Шамиева, расположенной в поселке Бина Хазарского района.

Ранее она обвинялась в мошенничестве и Бинагадинский районный суд приговорил ее к условному наказанию.