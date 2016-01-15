На суде по делу заместителя Сафара Абиева показания дали сотрудники министерства обороны

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева показания дали свидетели Хафиз Алиев и Эльчин Мехдиев.

В своих показаниях Х.Алиев, работающий в 2009-2013 гг. начальником жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны, сообщил, что в работах М.Селимова были задержки: "В то время Мехман Селимов занимался строительством жилого здания, общежития для военнослужащих, столовой, линий водоснабжения и котельной. В его работах были задержки. Об этом мне делали устные и письменные предупреждения из министерства. Мехман Селимов говорил мне, что у него возникли трудности. По-моему, Мехман Селимов не присваивал выделенные государством средства, а расходовал их на строительство. Ему дополнительные деньги не выдавались".

Бывший работник финансовой службы минобороны Э.Мехдиев в своих показаниях отметил, что средства на строительные работы, проводимые М.Селимовым, были выделены министерством финансов.

В суде было подчеркнуто, что оба лица, давшие показания, работают на других должностях в системе министерства обороны.

Очередное заседание суда назначено на 22 января.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и ст.308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Азербайджана Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.