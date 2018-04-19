На суде по делу владельца "Чудо Печки" заявлено о недостаче на 13 млн манатов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении учредителя ООО "ЧП Агро" и "Чудо Печка" Чингиза Джалилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева в качестве свидетеля был допрошен эксперт Центра судебной экспертизы министерства юстиции Эльвин Сафаров.

Его пригласили в суд на основе ходатайства адвоката Ч.Джалилова Жанны Багировой.

Согласно заключению экспертизы, в целом была недостача на 13 млн манатов.

Ж.Багирова подала ходатайство, связанное с 5 вопросами в адрес эксперта и предоставлением ответов в письменной форме.

Эксперт отметил, что на данный момент ответить на вопросы в письменной форме невозможно:

"Я так понял, что Вы хотите назначения повторной экспертизы. Я отвечаю за составленное мною заключение. Однако, здесь есть вопросы, на которые я могу ответить, посмотрев материалы дела. Это означает, что дело должно быть возвращено в управление".

Ходатайство не было удовлетворено. Судья заявил, что эксперт должен ответить на вопросы в устной форме.

Судья предоставил эксперту время.

Очередной процесс назначен на 26 апреля.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиз Асим оглы Джалилов, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Салимом Эльдаровичем Криманом, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время уголовное дело в отношении Ч.Джалилова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Имущество обвиняемого лица и его детей оценили в общей сложности в 7 300 000 манатов. На все имущество наложен арест.