На суде по делу совершивших разбой посредством соцсетей выслушают показания следователя

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Исмаила Мейбуллаева, Рагима Рагимова, Эльнура Балакишиева, Ракифа Халилова, Асимана Мамедова и Арифы Мусаевой, обвиняемых в совершении разбоя.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Ирады Гасанзаде обвиняемые и их защитники подали ходатайство о приглашении в суд следователя Сабаильского районного управления полиции, капитана полиции Ганифы Байрамзаде, который вел расследование.

Они заявили, что следователь должен быть допрошен в суде.

Суд удовлетворил их ходатайство, на следующем заседании суда следователь Г. Байрамзаде даст показания.

Очередное заседание суда назначено на 27 октября.

Отметим, что названные лица посредством социальных сетей пригласили молодых людей в бакинское кафе и заставили оплатить большой счет.

После обращения граждан в мае прошлого года в следственном управлении Сабаильского РУП было возбуждено уголовное дело. В результате следственных операций были задержаны житель Сальняского района ранее судимый Р. Халилов 1984 г.р., житель Баку И. Мейбуллаев 1978 г.р., житель Евлахского района Р. Рагимов 1986 г.р., житель Баку Э. Балакишиев 1988 г.р., житель Нахчыванской АР А. Мамедов 1989 г.р. и не достигшая совершеннолетия жительница Сальянского района А. Мусаева 2000 г.р. В отношении А. Мусаевой было принято решение о передаче под полицейский надзор, остальные были арестованы.

На подготовительном заседании суда, взяв за основание отсутсвие на предыдущем процессе А. Мусаевой, в отношении нее было принято решение о заключении под стражу. Она была арестована в зале суда.