На суде по делу сотрудника бывшего МНБ дал показания родственник потерпевшего

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Джейхуна Ибаева, Вугара Асадова, Вугара Гюляли, Анара Исмайлова и Ниджата Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова в качестве свидетеля выступил Гюльгусейн Тахиров.

Он отметил, что из обвиняемых знает только Дж. Ибаева: "Мой брат был арестован, мы приехали в Баку и наняли адвоката. Нам сказали, что для освобождения брата из-под ареста требуется 60 тыс. манатов. Мы поехали с Эльданизом в район, привезли деньги, отдали их Джейхуну у него дома. Утром Джейхун взял деньги и ушел, а нам сказал "вам тут делать нечего, езжайте в район". Он сказал, что через 4 дня моего брата освободят, однако слова своего не сдержал".

Свидетель сообщил, что жена его брата 4 года не может забрать деньги.

Дж. Ибаев отметил, что после получения денег у этих лиц не говорил им возвращаться в район.

В качестве свидетеля был заслушан Эльданиз Исаев. По его словам, обвиняемый Дж. Ибаев приходится ему дядей: "Я не прощаю его за сделанное. Он сказал мне такое, что я не могу простить дядю".

Свидетель заявил, что потерпевшие Сария Тахирова и Гюльгусейн Тахиров передали 60 тыс. манатов его дяде Дж. Ибаеву.

Очередное заседание суда назначено на 7 ноября.

Отметим, что Дж. Ибаев, В. Асадов, В. Гюляли, А. Исмайлов и Н. Алиев воспользовались доверием группы лиц и совершили мошенничество в отношении них.

Названные лица пообещали освободить из-под ареста мужа Сарии Тахировой. Они мошенническим путем присвоили у женщины 147 тыс. манатов. Кроме того, обвиняемые совершили мошенничество и в отношении других лиц.

Дж. Ибаев, В. Асадов, В. Гюляли и Н. Алиев обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодекса. В отношении В. Асадов, А. Исмайлова и Дж. Ибаева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что В. Гюляли был полковником ликвидированного МНБ, В. Асадов – бывшим сотрудником Пенитенциарной службы.