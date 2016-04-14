На суде по делу Садая Шекерли показания дал бывший советник министра налогов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу поэта Садая Шекерли, обвиняемого в требовании путем угрозы имущества в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева показания дал бывший советник министра налогов Асиф Джахангиров.

Он подтвердил свои первоначальные показания.

Судебный процесс назначен на 27 апреля.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры от 24 декабря 2015 года, в отношении жителя города Баку Садая Шекерли возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.3 УК из-за наличия оснований в получении 10 тыс. манатов у должностного лица министерства налогов путем угрозы распространения разоблачающей, вымышленной информации в СМИ. С.Шекерли был привлечен в качестве подозреваемого, ему было объявлено обвинение, предусмотренное в вышеуказанной статье УК, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.