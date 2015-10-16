В суде по делу обвиняемого в убийстве в сквере "Сахиль" показания дали 3 свидетеля

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу гражданина Грузии Эльчина Чобанова 1988 года рождения, обвиняемого в убийстве в сквере "Сахиль".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова показания дали 3 свидетеля - Джалил Гаджиев, Хамиль Пашаев и Тарлан Алекперов.

Очередное судебное заседание назначено на 22 октября.

Отметим, что инцидент произошел 6 января этого года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.2.2 (попытка предумышленного убийства из хулиганских побуждений) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.