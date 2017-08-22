На суде по делу генерала ликвидированного МНБ дал показания сотрудник СГБ - ДОПОЛНЕНО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева по эпизоду пострадавшего Эльшана Тагиева в качестве свидетеля показания дал сотрудник СГБ Халид Алиев.

Он отметил, что приглашение в министерство Э.Тагиева было по указанию совершившего самоубийство Ильгара Алиева: "Мы втроем поехали к клинике, где работает Э.Тагиев, и пригласили его в министерство. Он на своей машине приехал вместе с Азером муаллимом".

Обвиняемый Э.Гулиев сказал, что в административное здание министерства, без разрешения министра и его заместителя, вход через пропускной пункт не разрешается.

Затем по эпизоду пострадавшего Матлаба Мустафаева в качестве свидетеля показания дал Тофиг Гумбатов.

Он отметил, что приходится деверем пострадавшему М.Мустафаеву и совершившему самоубийство Малику Мустафаеву: "В 2014 году, выходя на улицу, я увидел много машин. Соседи сказали, что в связи с вахабиттами проводится операция. А потом было сообщено, что в доме соседа операция была проведена ошибочно. Затем ближе к вечеру, когда я заводил машину в гараже, внутрь вошли люди в черных масках. Они потребовали молчать. Мне сказали, что в доме будет проведен обыск в связи с Матлабом Мустафаевым. Моя жена взяла в руку книгу Коран и сказала им поклянитесь. Один из них вышел на улицу позвонить. По возвращении сказал "Не бойтесь". Затем они провели обыск. Даже через забор обыскали дом брата. Они сказали, что ищут флеш-карту и документы, относящиеся к Матлабу. После 4 часов обыска ничего не нашли. Я подписал документ, где было отмечено, что ничего не обнаружено".

Он отметил, что самоубийство его родственника связано с несправедливостью в МНБ.

Э.Гулиев отметил, что самоубийство М.Мустафаева связано с братом Матлабом Мустафаевым.

Очередное заседание суда назначено на 8 сентября.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.