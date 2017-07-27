На суде по делу генералов бывшего МНБ проведены расследования, связанные с прослушиванием телефонов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова были проведены расследования на этапе, связанном с прослушиванием телефонов.

Кроме того, на заседании суда допрошены свидетели по списку оперативно-технических мероприятий.

В настоящее время закрытый процесс продолжается.

Подсудимые обвиняются по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой и в крупном размере), 182.3.1, 181.3.2 (вымогательство под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенные группой лиц, неоднократно, в крупном размере), 313 (должностной подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред) УК.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по незаконным действиям должностных лиц МНБ и другим эпизодам.