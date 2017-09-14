На суде по делу генерала бывшего МНБ показания дал находящийся под арестом генерал

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева показания дала сотрудница Операционно-технического управления министерства Севиндж Искендерова.

По ее словам, она работала в указанном управлении помощником начальника отдела: "Моя работа заключалась в прослушивании телефонов в связи с конфиденциальной информацией.

Я работала в управлении, возглавляемом генерал-майором Натаван Мирветовой. Я не располагала информацией о личности лиц, телефоны которых прослушивались. В основном я получала задания от Эльшада Азизова. А когда его не было на работе, все указания мне давала Натаван Мирветова".

Затем в качестве свидетеля был допрошен сотрудник Бинагадинского отдела МНБ Миралам Гашимов. Он дал показания по эпизодам пострадавших предпринимателей Сахиба Гурбанова и Заура Азимова: "Я не знаком с Сахибом Гурбановым. Позвонили из дежурной части отдела и сказали о том, что придет один человек. Затем мне позвонил начальник отдела Рафик Сафаров и поручил пригласить этого человека в мой кабинет и взять объяснительную. Я выполнил поручение. Затем снова позвонил Рафик Сафаров и сказал мне вывести этого человека в коридор. И я, не взяв объяснительную, вывел этого человека в коридор. Я не знаю, куда он ушел потом".

На процессе в качестве свидетеля был допрошен Вугар Махмудов, ранее занимавший должность замначальника Главного медицинского управления ликвидированного МНБ. В своих показаниях он отметил, что уже отстранен от службы и взят в распоряжение.

В.Махмудов отметил, что приступил к работе в МНБ с 2013 года: "До работы в министерстве я занимался малым бизнесом. В то время у меня завязались дружеские связи с неким Ильхамом. Мы начали совместный бизнес. Я отдал ему деньги, и Ильхам сам занимался делами и давался мне небольшую сумму от выручки. Через некоторое время я познакомил Ильхама с начальником Бинагадинского отдела МНБ Рафиком Сафаровым. Он вместе с Рафиком Сафаровым проводил операции, связанные с контрабандистами сигарет. Рафик был в близких отношениях с Вугаром Махмудовым - помощником бывшего министра Эльдара Махмудова".

Отвечая на вопросы прокурора, В.Махмудов признался, что целью знакомства Ильхама с Рафиком Сафаровым было предотвращение на рынке деятельности других контрабандистов сигарет: "Рафик и Ильхам стали работать вместе. Ильхам говорил Рафику о том, кто привозит сигареты. Рафик проводил операцию и задерживал этого человека. Конфисковывал товар и передавал его Ильхаму, а тот сбывал сигареты по дешевой цене и давал Рафику деньги. Несколько раз деньги Рафику и его помощнику Гейдару Исламову передавал я".

При этом обвиняемый Э.Гулиев выразил протест. Он сказал, что не имеет никакого отношения к этому: "Я не понимаю, хочу спокойно сидеть на месте, не разговаривать, но не получается. Посмотрите, какое этот эпизод имеет ко мне отношение? Этого человека я первый раз вижу. Рафик получил какие-то деньги от контрабандистов, выпустил их, какое мне до этого дело".

При этом судья отметил, что это свидетели стороны обвинения: "Сторона обвинения выдвинула их. В итоге им будет дана оценка".

Продолжая дачу показаний, свидетель В.Махмудов отметил, что признанный по этому делу в качестве потерпевшего Сахиб Гурбанов один раз пришел к нему: "Он подошел ко мне после того, как я вышел с работы, сказал, что ничей товар он не брал. Я спросил у него, кто им рассказал об этом разговоре? Он ответил, что заместитель начальника Гейдар Исламов. Я поговорил с Гейдаром, тот сказал, что ему необходимо передать 30 тыс. манатов. Они связались с Ильхамом и ему было выплачено 30 тыс. манатов"

На процессе также дали показания находящиеся в настоящее время под арестом сотрудники МНБ Фархад Атакишиев и генерал Теймур Гулиев. Они также подтвердили показания, данные следствию. Т. Гулиев отметил, что он дал следствию общую информацию.

Очередное заседание суда назначено на 22 сентября.

Отметим, что Э. Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э. Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.