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На суде по делу Эльдара Гасанова допрошены сотрудники посольства

На суде по делу Эльдара Гасанова допрошены сотрудники посольства Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.
Происшествия
8 октября 2021 г. 18:07
На суде по делу Эльдара Гасанова допрошены сотрудники посольства
Эльдар Гасанов

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева в качестве свидетелей были допрошены четыре человека, которые работали в посольстве Сербии.

Отвечая на вопросы гособвинителя и адвокатов, свидетели заявили, что за время работы не получали от Эльдара Гасанова никаких противозаконных поручений и указаний.

Следующее заседание суда назначено на 11 октября.

Напомним, что в результате следствия выявлены обоснованные подозрения в том, что Гасанов Эльдар Гумбат оглу в 2010-2020 годах, будучи чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, вместе с группой лиц по предварительному сговору присвоил и растратил денежные средства в размере 17 931 316 манатов (16 893 868 евро), выделенные в связи с приобретением административных зданий для посольств, а также для ремонтно-строительных работ в посольствах, легализовал полученные преступным путем денежные средства в размере 11 804 661 манат (11 156 716 евро).

Помимо этого посол обвиняется в совершении мошенничества путем внесения заведомо ложной информации в официальные документы, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства с нанесением значительного ущерба в размере 327 373 маната (180 728 евро), а также в использовании не по назначению бюджетных средств в размере 192 387 манатов (101 761 евро).

Эльдару Гасанову предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; совершенное в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (использование средств государственного бюджета не по назначению) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənovun məhkəməsində səfirliyin əməkdaşları dindirilib

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