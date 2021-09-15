На суде по делу экс-главы ИВ Нефтчалинского района заслушаны 14 свидетелей

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова, главврача Центральной районной больницы Тельмана Захидова и других должностных лиц.

Как сообщает южный центр Report, на заседании в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Низами Гулиева дали показания 14 свидетелей.

Очередное судебное заседание назначено на 21 сентября.

Напомним, Исмаил Велиев и другие должностные лица были арестованы в феврале прошлого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана.

По информации СГБ, на основании сведений о допущении многочисленных преступных действий, наносящих большой урон правам граждан, интересам общества и государства, в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района начались комплексные расследования.

Согласно собранным материалам, выявились обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, регулярно злоупотреблявший должностными полномочиями, под различными предлогами требовал денежные средства от руководителей учреждений здравоохранения, образования и других учреждений.

В то же время были выявлены обоснованные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также посредством первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, других должностных лиц, находившихся в его подчинении, под различными предлогами требовал денежные средства от лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью на территории района.

В отношении И.Велиева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.2, 308.1, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 313 УК АР.