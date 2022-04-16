На суде по делу экс-главы ИВ Джалилабадского района допрошены 12 свидетелей

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова, находящегося в настоящее время под арестом, допрошены свидетели.

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова, находящегося в настоящее время под арестом, допрошены свидетели.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Хаммеда Нуриева в качестве свидетелей дали показания 12 человек.

Свидетели ответили на вопросы суда, гособвинителя и адвокатов.

Следующее заседание суда назначено на 22 апреля.

Отметим, что Н.Зейналов был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности в Исполнительной власти Джалилабадского района.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.2.2 (присвоение или растрата, совершенные повторно), 179.2.3 (совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (должностное мошенничество).

Н.Зейналов обвиняется в хищении более 5 миллионов манатов и получении взяток.