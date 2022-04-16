О нас
Аудио новости

На суде по делу экс-главы ИВ Джалилабадского района допрошены 12 свидетелей

На суде по делу экс-главы ИВ Джалилабадского района допрошены 12 свидетелей Продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова, находящегося в настоящее время под арестом, допрошены свидетели.
Происшествия
16 апреля 2022 г. 12:23
На суде по делу экс-главы ИВ Джалилабадского района допрошены 12 свидетелей
Намик Зейналов

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова, находящегося в настоящее время под арестом, допрошены свидетели.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Хаммеда Нуриева в качестве свидетелей дали показания 12 человек.

Свидетели ответили на вопросы суда, гособвинителя и адвокатов.

Следующее заседание суда назначено на 22 апреля.

Отметим, что Н.Зейналов был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности в Исполнительной власти Джалилабадского района.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.2.2 (присвоение или растрата, совершенные повторно), 179.2.3 (совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (должностное мошенничество).

Н.Зейналов обвиняется в хищении более 5 миллионов манатов и получении взяток.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadın sabiq başçısının məhkəməsində 12 şahid dindirilib

Другие новости из категории

В Баку обнаружена ручная граната
ФотоВ Баку обнаружена ручная граната
16 апреля 2022 г. 12:14
МВД: На месте преступления задержаны 32 человека
МВД: На месте преступления задержаны 32 человека
16 апреля 2022 г. 11:29
В Мингячевире в водоканале утонул человек
В Мингячевире в водоканале утонул человек
16 апреля 2022 г. 10:53
В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель
В Шамкире задержан сбивший пешехода водитель
16 апреля 2022 г. 10:35
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
В Лянкяране учитель совершил суицид
В Лянкяране учитель совершил суицид
16 апреля 2022 г. 10:16
В этом году в Баку произошло 125 ДТП, погибли 52 человека
В этом году в Баку произошло 125 ДТП, погибли 52 человека
16 апреля 2022 г. 09:46
В Баку совершен наезд на 30-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 30-летнего пешехода
16 апреля 2022 г. 03:43
Торговое судно с азербайджанцами на борту затонуло у побережья Туниса
Торговое судно с азербайджанцами на борту затонуло у побережья Туниса
16 апреля 2022 г. 02:36
В Джалилабаде произошла цепная авария, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде произошла цепная авария, есть пострадавшие
15 апреля 2022 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi