На суде по делу бывшего сотрудника банка дал показания находящийся в настоящее время под арестом бизнесмен

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Ильхама Гасымова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой в качестве свидетеля дал показания Рафаэль Абдурагимов.

Он сообщил, что в настоящее время находится под арестом и с 2009 года приговорен к лишению свободы по этому делу.

Р. Абдурагимов заявил, что познакомился с И. Гасымовым, когда он был директором Гянджинского филиала Atabank.

Р. Абдурагимов отметил, что сам занимается бизнесом, и заявил что не владеет информацией относительно эпизода незаконного кредита на сумму 100 тыс. долларов: "Ильхам Гасымов позднее работал в Ясамальском филиале Atabank, в это время наши взаимоотношения продолжались".

Очередное заседание суда назначено на 25 октября.

Отметим, что И. Гасымов работал в Kapital Bank, позднее в VTB Bank. После работы в банках он уехал в Россию и прожил там 5 лет. Он был объявлен в международный розыск и после задержания доставлен в Азербайджан.

И. Гасымов обвиняется по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса.