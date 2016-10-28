На суде по делу Акифа Човдарова показания дал певец Манаф Агаев

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу учредителя и руководителя Real MTK Ильхама Гасымова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева показания дала свидетель Рейхан Халилова.

Она отметила, что является одним из лиц, продавших свою квартиру на территории Наримановского района Real MTK, руководителем которого является И.Гасымов. Р.Халилова сообщила, что И.Гасымов купил эту территорию в целях строительства здания. По ее словам, свой дом площадью 70,5 кв.м. она продала Real MTK за 141 тыс. манатов: "Помимо этого, Ильхам Гасымов заплатил мне дополнительно 25 тыс. манатов".

На судебном процессе выяснилось, что в контракте на покупку квартиры указана сумма в 762 тыс. манатов, несмотря на то, что Р.Халилова продала свою квартиру за 141 тыс. манатов. Она сказала, что ей об этом ничего неизвестно.

В качестве свидетеля был допрошен также брат Р.Халиловой - Эйваз Халилов. Он дал одинаковые показания.

Затем в качестве свидетеля был допрошен главный бухгалтер Real MTK Алиага Гусейнов. Он отметил, что работает в компании с 2012 года. А.Гусейнов сообщил, что поэт Гюльага Танха (Гамбаров) является компаньоном И.Гасымова. По его словам, И.Гасымов продал свою долю в Real MTK Гюльаге Танхе.

Прокурор подал ходатайство и потребовал участия главного бухгалтера А.Гусейнова на других процессах. Суд удовлетворил ходатайство.

В качестве свидетеля на процессе показания дал певец Манаф Агаев. Он отметил, что знает обвиняемого И.Гасымова. М.Агаев сообщил, что на территории строительства находятся два его гаража: "Я знал Ильхама. Его племянник Сахиб попросил продать гаражи. Я отказался продавать гаражи и сказал, что обменяю их на объекты. Документов на гаражи нет. Я купил их давно".

Очередное заседание суда назначено на 4 ноября.

Отметим, что И.Гасымов был задержан в июне этого года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Затем И.Гасымову было выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог) УК.

На судебном процессе поэт Гюльага Танха (Гюлага Гамбаров) дал показания в качестве потерпевшего. Он заявил, что дал И.Гасымову 19,5 млн. манатов.

Напомним, что И.Гасымов проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова.