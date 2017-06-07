На суде по делу Акифа Човдарова показания дал генерал Хилал Асадов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал замминистра бывшего МНБ, генерал-лейтенант Хилал Асадов.

Он был допрошен по эпизоду, связанному с рынком "Восьмой километр". Х.Асадов подтвердил данные следствию показания. На данный момент процесс продолжается.

В своих показаниях Х.Асадов отметил, что не был знаком с джалилабадцами - братьями Салманом, Джафаром, Сафаром и Гахраманом Сафаровыми: "Я знал, что они были близкими людьми экс-министра экономического развития Фархада Алиева. Был 2005 год. Ко мне пришел Акиф Човдаров и сказал, что некий Чингиз Асадов жалуется на братьев. Чингиз Асадов отмечал, что в 2002 году братья силой отобрали у него фруктово-овощной рынок на улице Нахчыванского, 50, угрожали ему, похитили брата. Тогда я узнал, что братья Сафаровы являются близкими людьми и односельчанами бывшего министра экономического развития Фархада Алиева. В то время Фархад Алиев был недавно арестован".

В своих показаниях Х.Асадов заявил, что братья Сафаровы чистосердечно признались А.Човдарову в содеянном. Он отметил, что на данный момент 50% рынка принадлежит его супруге Нушабе Асадовой, а остальные 50% - дочери А.Човдарова Аиде Гасымовой.

После процесса с заявлением перед журналистами выступил адвокат А.Човдарова Садиг Расулов. Он отметил, что Х.Асадов подтвердил часть показаний.

В заявлении журналистам другой адвокат А.Човдарова Кямандар Насибов сказал, что во время следствия Х.Асадов отметил, что не помнит некоторые части данных им во время следствия показаний: "Хилал Асадов сказал, что после дачи показаний он не смог прочитать их, так как был без очков, и поэтому подписал показания, не прочитав их".

Процесс продолжится во вторую половину дня.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А.Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С.Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А.Алиева и бывшего завотделом О.Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.