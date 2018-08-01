На суде обвиняемые в вывозе из Азербайджана приборов для воздушных судов не признали вину

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в вывозе из страны большого количества приборов для воздушных судов Аладдина Гараева, Фармана Ахмедова, Судабы Мехдиевой и гражданина России Идриса Ахундова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Названные лица по предъявленному обвинению себя виновными не признали.

Суд был отложен на неизвестное время ввиду отсутствия свидетелей.

Напомним, что Государственный таможенный комитет (ГТК) распространил информацию, что Хачмазским таможенным управлением предотвращена попытка вывоза за пределы страны большого количества приборов для воздушных судов.

На основании факта в Следственном управлении комитета было проведено следствие по статье 206.3.2 УК. По итогам следствия были задержаны в качестве обвиняемых 4 члена преступной группы, им зачитано обвинение по статье.

На суде стало известно, что в отношении С.Мехдиевой и Ф.Ахмедова не избрана мера пресечения - арест. Они находятся под домашним арестом.