На суде обвиняемой в мошенничестве жены экс-сотрудника полиции возник спор между судьями

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Лейлы Акберовой, обвиняемой в мошенничестве и подделке официальных документов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рагиба Салманова показания дали потерпевшие.

Адвокат обвиняемой Талех Ибрагимов выступил с ходатайством и попросил вывести журналистов из зала суда. Ходатайство будет рассмотрено на следующем процессе.

Потерпевшие Нурмамед Мамедов и Радия Мамедова подтвердили свои первичные показания.

Потерпевший Д.Мамедов отметил, что в действиях судьи Р.Салманова присутствует факт коррупции.

Между членами судейской коллегии возник спор. Судья Маил Байрамов выразил протест вопросу своего коллеги Р.Салманова.

Судебный процесс продолжится 5 октября.

Отметим, что Л.Акберова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и ст. 320.1 (подделка официальных документов) УК. Она является женой бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции Махира Акберова. Л.Акберова обвиняется в присвоении путем мошенничества примерно 150 тыс. манатов.