На суде обвиняемого в мошенничестве в отношении Шарурлу Исфандияра показания дал известный мейханщик

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Асифа Пиралиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова показания дал известный мейханщик Эльшан Хазар (Эльшан Гурбетов).

Он отметил, что находился в близких отношениях с А.Пиралиевым, именно при его посредничестве купил квартиру: "Я дал документы, чтобы они проверили. Также представил чеки о выплатах. Документы были в порядке. У квартиры есть ордер, однако нет купчей. Меня знает сам Исфандияр Ахундов. Не помню, кому передал деньги".

А.Пириев подчеркнул, что состоит в близких отношениях с Э.Хазаром, однако деньги передал знакомому.

Отметим, что А.Пиралиев обвиняется в продаже квартир, принадлежащих Исфандияру Ахундову (Шарурлу Исфандияру) без его ведома и в других мошенничествах.