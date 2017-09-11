На суде обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника банка были допрошены пострадавшие

© Report

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное рассмотрение по уголовному делу Эльдара Салмаси 1972 г.р., обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова дал показания потерпевший Кямран Исмаилов.

Подчеркнув, что работает на должности пиар специалиста холдинга Azərsun, пострадавший заявил о причинении ему ущерба в размере 100 тысяч манатов. Он отметил, что у него есть квартира в одной из строительных компаний, часть денег за квартиру он оплатил: "Я продал свой дом и оплатил долг. Остальную часть этих денег после консультаций с Эльдаром решил конвертировать в доллары. В тот период доллар дорожал, я дал ему 100 тысяч манатов, 25 тысяч он вернул. В этом цель была позже продать доллары дороже и получить прибыль".

К.Исмаилов сказал, что часть денег Э.Салмаси вернул ему: "Я не давал деньги под проценты".

Затем был допрошен другой пострадавший Эльмир Аллахвердиев. Он отметил, что он передал Э.Салмаси сначала 93 тысяч манатов, затем 207 тысяч манатов: "Целью было конвертировать деньги в доллары. Я знал его из банка. Сам я работаю исполнительным директором строительной компании. В целом я дал ему 300 тысяч манатов. Эльдар мне не вернул деньги".

Работающий на должности специалиста строительной компании "Аккорд" другой пострадавший Идрис Моллаев в своих показаниях сообщил, что передал своему дальнему родственнику Э.Салмаси 48 тысяч долларов.

Э.Салмаси же заявил, что не получал денег от И.Моллаева.

На процессе также был допрошен пострадавший Кямандар Гулиев, занимающийся купле-продажей автомобилей. Он в ходе дачи показаний отметил, что дал Э.Салмаси 23 тысяч 800 долларов.

В суде выяснилось, что имеется еще несколько пострадавших, в целом нанесенный ущерб близок к 1 миллиону манатов.

Очередное заседание суда назначено на 15 сентября.

Согласно обвинению, бывший казначей ОАО "Zaminbank" Э.Салмаси совершил мошенничество, обманув граждан под предлогом продажи долларов по низкой цене. После освобождения от должности он совершил мошенничество в отношении еще нескольких лиц.

На суде Э.Салмаси не признал себя виновным и заявил, что эти деньги он взял в долг.

Он обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК.