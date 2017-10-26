На суде обвиненного в мошенничестве руководителя фирмы не были удовлетворены ходатайства потерпевших

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу директора строительной компании İdeal-V Чингиза Мамедова и учредителя и фактического руководителя фирмы Исы Мамедова, обвиненных в мошенничестве.

Как сообщает Report на суде под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

На судебном заседании стало известно, что по делу проходит 16 потерпевших.

После адвокаты потерпевших подали ходатайства. Они попросили вернуть уголовное дело на предварительное следствие. Отметили, что уголовное дело следует расследовать еще раз.

Ходатайство удовлетворено не было.

Предварительное заседание суда назначено на 3 ноября.

Отметим, что во время следствия, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре, были уточнены подозрения, что в период работы директором строительной компании İdeal-V Ч. Мамедов, войдя в предварительный преступный сговор с учредителем и фактическим руководителем фирмы И. Мамедовым, используя служебные полномочия и осуществив намеренный подлог документов, перепродали нескольким гражданам квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном обществом по адресу Баку, Насиминский район, ул. Д. Алиевой, квартал 717, и присвоили обманным путем чужое имущество на сумму 3 млн 206 тыс. 310 манатов.

Несмотря на то, что они были привлечены в качестве подозреваемых по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) и неоднократно получали предупреждения о возмещении нанесенного гражданам урона, они уклонялись от этого и в связи с этим в отношении них было принято судебное решение о мере пресечения в виде ареста.