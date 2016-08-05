На суде над убийцей председателя муниципалитета и ее супруга свидетели дали показания

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Фадаи Гусейнова, обвиняемого в убийстве председателя муниципалитета Сарай Васили Абилгасановой и ее мужа Вафадара Абилгасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова показания дали свидетели - заместитель бывшего председателя муниципалитета Сарай Махид Гасанов, водитель данного муниципалитета Эльшад Ахмедов, Эльвин Алиев, Салман Мамедов, Алим Ягубов.

М.Гасанов отметил, что знал Ф.Гусейнова как обходительного человека.

Э.Ахмедов подтвердил его слова: "Между покойной и Фадаи не было никаких конфликтов".

Э.Алиев сообщил, что ранее заплатил В.Абилгасановой деньги в целях покупки земли: "Деньги передал лично покойной. Однако из-за случившегося пока не получил землю".

А.Ягубов также заявил, что давал деньги за землю убитой.

Очередное заседание суда назначено на 16 августа.

Отметим, что убийство произошло 8 июля прошлого года в поселке Сарай. Председатель муниципалитета 39-летняя Василя Гасанова и ее муж Вафадар Гасанов были жестоко убиты. В ходе расследований выяснилось, что убийство совершил 35-летний Фадаи Гусейнов, который был близким другом семьи. Ф.Гусейнов пришел в дом Гасановых ночью, между ними возник конфликт. На почве конфликта он убил В.Гасанову режущим предметом, а ее мужа В.Гасанова - из огнестрельного оружия.