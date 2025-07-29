На суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших

На суде над Рубеном Варданяном дали показания потерпевшие и законные наследники

В Бакинском военном суде 29 июля продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также в терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья - Гюнель Самедова). Обвиняемому был предоставлен переводчик на русский язык, а также выбранный им адвокат.

Перед началом допроса судья разъяснил потерпевшим и законным наследникам потерпевших, впервые участвующим в процессе, их права и обязанности.

Отец погибшего Исы Кяльбиева - Рагим Кяльбиев сообщил, что его сын погиб в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными вооруженными формированиями в Кяльбаджарском районе. Отец погибшего Магомеда Халилова - Ильгар Халилов рассказал, что его сын погиб при обстреле в Ходжавенде.

Потерпевший Кямран Искендерли сообщил, что получил ранения в результате взрыва артиллерийского снаряда в Кяльбаджаре. По его словам, в том же инциденте погибли три человека, еще семь получили ранения.

Алифенди Фарзиев сообщил о ранении в результате взрыва артиллерийского снаряда в Ходжалы. Эльгюн Мамедли заявил, что получил огнестрельное ранение ноги и черепно-мозговую травму при обстреле в Лачыне.

Эльчин Исмаилов получил ранения от огнестрельного оружия. Надир Рзаев пострадал при артиллерийском обстреле в направлении Агдере. Панах Садыхов сообщил о ранении в результате обстрела в Лачыне.

Нурлан Исмаилов был ранен при артобстреле в Лачыне, при этом, по его словам, еще двое погибли и двое были ранены. Алекпер Пашаев получил черепно-мозговую травму в Кяльбаджаре, Табриз Мамизаде также получил ранения при обстреле в этом районе.

Гаджибаба Гулиев сообщил в суде о ранении в правую ногу в Агдаме. Потерпевшие Амин Рахматзаде, Мурад Бабазаде, Джейхун Гулиев, Эльчин Зейналзаде, Зияфеддин Рамазанов и Эльнур Бадалов также дали показания о ранениях, полученных в результате обстрелов.

Следующее заседание суда назначено на 5 августа.