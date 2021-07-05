На суде над 13 армянскими террористами допрошены свидетели - ОБНОВЛЕНО- 2

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Азада Меджидова допрошены все обвиняемые по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из 13 граждан Армении.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Азада Меджидова допрошены все обвиняемые по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из 13 граждан Армении.

Как передает Report, на процессе в качестве свидетелей дали показания двое военнослужащих Азербайджанской Армии.

Они сообщили, что поступила информация о том, что армяне занимают позиции на направлении Гадрута: "12 декабря возле села Алиджан мы получили сигнал тревоги. Мы продвинулись в этом направлении. Нам сказали, что армяне спускаются с горы. Мы окружили их и принудили сдаться и сложить оружие. Затем мы привезли их на нашу базу и передали по назначению. 14-го числа мы нейтрализовали и передали еще двоих".

Судебный процесс будет продолжен 12 июля.

13.55

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Азада Меджидова дал показания обвиняемый Григорян Феликс Аршакович.

Как сообщает Report, в своем заявлении обвиняемый сказал, что в ноябре прошлого года был вызван в военкомат: "Мне сообщили, что если я не приеду, то в отношении меня заведут уголовное дело. В военном комиссариате мне выдали полный комплект боеприпасов. Нашим командиром был назначен полковник-лейтенант Арсен Казарян. Мы ехали на автобусах ночью, утром прибыли в Лачин. Мы купили необходимые продукты в магазине. Там были только армяне. Затем, пройдя мимо российских миротворцев, мы подошли в сторону одной горы. Арсен Казарян нам не сказал, что мы находимся на азербайджанской земле. Нам сказали, что мы будем защищать границы Армении".

Поскольку показания обвиняемого на суде противоречили его показаниям следствию, были зачитаны показания Ф.Григоряна следствию. Григорян Феликс Аршакович подтвердил свои показания в суде.

На процессе был допрошен Анбарданян Мелс Карапетович.

Он сказал, что не знал о том, что находятся на азербайджанской территории:

"Я знал о заявлении от 10 ноября и знал, что мы должны передать Лачин Азербайджану. Но мы не знали что направляемся в Лачин. Только добравшись туда, мы узнали, что находимся в Лачине".

Обвиняемый Микаелян Андраник Вазгенович в ходе показаний сказал, что во время войны находился недалеко от Джебраила:

"27 сентября я пошел в военкомат как призывник. Меня отправили в военную часть, расположенную в Джебраиле. Я знал, что Джебраил - это территория Азербайджана. Я просто не мог возразить. Мне сказали, что если не подчинюсь приказу, то буду арестован. Я не участвовал в боях в Джебраиле. Азербайджанская сторона каждый день продвигалась вперед. У нашей армии были большие потери. Через некоторое время вместе с другими военнослужащими мы бежали из Джебраила. 17 октября я уже был дома. Позже мне позвонила военная полиция и потребовала явиться в военкомат, иначе меня арестуют. 27 ноября я отправился в военный комиссариат".

На судебном процессе объявлен перерыв.

10.47

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении – Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Серьежевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егизаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Ованесовича, Амбарданяна Мелса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как передает Report, на суде под председательством Азада Меджидова осуществляется допрос обвиняемых.

Отметим, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Следствию удалось выяснить, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Уголовное дело в отношении 14, а затем еще 13 членов вооруженной группы завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным актом.

Следствие по уголовному делу в отношении других участников незаконного вооруженного формирования - Микаеляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других, в общей сложности 26 лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

Уголовное дело в отношении других членов армянской террористической вооруженной группы выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается Бакинским судом по тяжким преступлениям.