На суде лица, совершившего мошенничество в отношении супруги Халила Рзы Улутюрка, допрошен врач

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в мошенничестве Мирзы Шамсиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова в качестве свидетеля показания дал Физули Мамедов.

Он заявил, что работает врачом в Детской неврологической больнице. Ф.Мамедов сказал, что купил у Шамсиева квартиру за 300 тыс. манатов.

На вопрос суда "откуда у Вас было столько денег?", Ф.Мамедов ответил, что помимо Детской неврологической больницы, он работает в одной из частных медицинских учреждений: "Из-за плотного графика, я лично не занимался оформлением документов".

По словам судьи, в своих показаниях потерпевшие заявили, что дом никому не продавался и он принадлежит М.Шамсиеву: "Они требуют продать квартиру и разделить средства между потерпевшими".

На суде выяснилось, что супруга обвиняемого лица прописана в квартире врача.

Что касается М.Шамсиева, он заявил, что слышит об этом впервые: "Я развелся с супругой".

Очередное заседание суда назначено на 26 июня.

Отметим, что М.Шамсиев также совершил мошенничество в отношении супруги покойного народного поэта Халила Рзы Улутюрка Фирангиз Улутюрк, и взял у женщины 4 000 манатов, обещав издать книгу по случаю юбилея поэта.

Кроме того, он считается виновным в совершении мошенничества в отношении нескольких лиц на более 100 000 манатов.

В отношении арестованного на основе жалобы потерпевших сторон М.Шамсиева выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.