На суде лиц, арестованных за вооруженный инцидент в бакинском ресторане, был допрошен пострадавший

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении Бахруза Рафиева, Фуада Аскерова, Тофика Гарамизаде, Музаффара Джафарова, Араза Велиева, Муртуза Тагиева, Сулеймана Абдуллаева и Гусейна Гусейнова, обвиняемых в вооруженном инциденте в ресторане "Булаг".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова в качестве пострадавшего показания дал Асадага Гурбанов.

При допросе он сказал, что являлся арендатором ресторана "Булаг", где произошел инцидент: "В этот день я болел и пришел на объект поздно. Через 10 минут после того, как я пришел в ресторан, мне сказали, что в комнате №3 произошел инцидент. Я не видел, что произошло там и не свидетельствовал о наличии у кого-либо оружия. После инцидента на место происшествия прибыли полицейские и провели расследование".

А.Гурбанов сказал, что не является жалобщиком и не имеет претензий к обвиняемым.

Очередное заседание суда назначено на 2 октября.

Отметим, что инцидент произошел 21 апреля в ресторане "Булаг" в поселке Бадамдар Сабаильского района. Ф.Аскеров и Б.Рафиев были ранены выстрелом из пистолета, а 30-летний Сулейман Абдуллаев получил ножевые ранения.

Пострадавших доставили в одну из частных столичных клиник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры были задержаны жители Баку Тофик Гарамизаде, Гусейн Гусейнов и Бахруз Рафиев и другие.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 29,120; 221.2.1; 182 и 221.3 УК.