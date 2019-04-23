На суде Гусейна Абдуллаева допросили сотрудников ГПС

Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Хабиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Кязымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова показания дали 22 свидетеля, многие из которых были сотрудниками Государственной погранслужбы (ГПС).

Во время допроса они подтвердили данные предварительному следствию показания и заявили, что не знакомы с обвиняемым Г.Абдуллаевым.

Очередное заседание суда назначено на 25 апреля.

Отметим, что по официальной информации, согласно уголовному делу, возбужденному 14 февраля 2018 года в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД на основе обращений разных граждан, Бабаев Намик Исмихан оглу, управлявший по поручению Г.Абдуллаева предприятием ОАО "Araz İnşaat", войдя в преступный сговор с другими лицами, сдавал в аренду различным компаниям принадлежащие Обществу объекты, и при этом сообщал другим акционерам неверную информацию о том, что прибыль в размере 1 миллион 374 тысячи манатов уходила на различные расходы, в том числе коммунальные. Таким образом, им были присвоены дивиденды в размере 13 373 маната. Следствием были установлены факты мошенничества с нанесением крупного материального ущерба пострадавшим лицам.

Некоторые из обвиняемых - сотрудники ГПС. По этой причине уголовное дело направлено в Бакинский военный суд.

По делу проходят 28 потерпевших.

Напомним, что в отношении обвиняемых по делу З.Абдуллаевой, Х.Ибрагимова, З.Гулиева и П.Кязымова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.