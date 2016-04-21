​На суде по делу главбуха известной компании директор дал показания

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО S.A.B.A şirkəti Талея Рагимова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева обвиняемый и пострадавший дали показания.

В своих показаниях Т.Рагимов признал себя виновным. Он сказал, что в настоящее время не имеет средств для погашения долга, и обещал вернуть деньги в будущем.

Пострадавший - директор компании ООО S.A.B.A şirkəti Авез Сафарли, в своих показаниях потребовал возмещения нанесенного ущерба. Он заявил, что пойдет на уступки лишь в случае попыток Т.Рагимова расплатиться.

Очередное судебное заседание назначено на 28 апреля.

Отметим, что директор компании Авез Сафарли обратился в Бинагадинскую районную прокуратуру и заявил, что в компании была выявлена недостача на сумму 174 504 маната. После этого по подозрению в присвоении 174.5 тыс. манатов был задержан главный бухгалтер компании Талей Рагимов.

Он обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.

Напомним, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году. Компания занимается производством и продажей мороженого под торговым названием Millennium. Компания имеет представительства во всех регионах Азербайджана.