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    ​На суде по делу главбуха известной компании директор дал показания

    Очередное судебное заседание назначено на 28 апреля

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО S.A.B.A şirkəti Талея Рагимова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева обвиняемый и пострадавший дали показания.

    В своих показаниях Т.Рагимов признал себя виновным. Он сказал, что в настоящее время не имеет средств для погашения долга, и обещал вернуть деньги в будущем.

    Пострадавший - директор компании ООО S.A.B.A şirkəti Авез Сафарли, в своих показаниях потребовал возмещения нанесенного ущерба. Он заявил, что пойдет на уступки лишь в случае попыток Т.Рагимова расплатиться.

    Очередное судебное заседание назначено на 28 апреля.

    Отметим, что директор компании Авез Сафарли обратился в Бинагадинскую районную прокуратуру и заявил, что в компании была выявлена недостача на сумму 174 504 маната. После этого по подозрению в присвоении 174.5 тыс. манатов был задержан главный бухгалтер компании Талей Рагимов.

    Он обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.

    Напомним, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году. Компания занимается производством и продажей мороженого под торговым названием Millennium. Компания имеет представительства во всех регионах Азербайджана.

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