На суде генералов бывшего МНБ пострадавший дал показание

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал пострадавший Кямран Агабабаев.

Как сообщил Report адвокат С.Гурбанова Илькин Мустафа, пострадавший не подтвердил данное следствию показание: "В показании он отметил, что в период следствия давал показания в качестве свидетеля".

По словам адвоката, на заседании были также допрошены двое свидетелей. Один из них сотрудник СГБ. Их допрос проходил закрыто.

Очередное заседание суда назначено на 31 августа.