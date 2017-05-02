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    На суде генералов бывшего МНБ пострадавшие дали показания

    Процесс продолжится 4 мая

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова. 

    Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, показания дали пострадавшие Низами Гулиев, Рахиб Амирасланов и Анар Бяйляров.

    Процесс продолжится 4 мая. 

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