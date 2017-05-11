На суде генералов бывшего МНБ пострадавшие были допрошены

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в качестве пострадавшего показания дал Физули Хуршудов.

В заявлении журналистам адвокат С.Гурбанова Илькин Мустафа отметил, что во время допроса Ф.Хуршудов сказал, что не имеет жалоб и требований, и был приглашен в МНБ, допрошен и не подвергался никакому давлению.

Затем на заседании в качестве пострадавшего показания дал Забиль Салманов. В своих показаниях он сказал, что не является жалобщиком.

По словам адвоката И.Мустафы, З.Салманов оставил многие вопросы без ответа и проявил по отношению к нему грубость: "По этой причине судья предупредил пострадавшего".

Очередной судебный процесс назначен на 16-ое мая.